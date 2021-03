PETTENASCO - 16-03-2021 -- Nella giornata di lunedì 15 marzo alcune squadre A.I.B. dell’alto novarese sono intervenute, a supporto delle forze già presenti in loco, sull’incendio divampato sopra Ornavasso, nell'area che sovrasta Migiandone, intorno a mezzogiorno di domenica 14 marzo.

Presente anche la squadra di Pettenasco con i volontari Federico Peretti e Valerio Zolla che raccontano così la loro giornata: “L'incendio si è sviluppato nella località di Migiandone in prossimità della linea cadorna, le prime segnalazioni sono arrivate domenica intorno alle ore 11.00; sono intervenute da subito le squadre A.I.B. dell'Ossola con circa 50 volontari supportate da elicottero e canadair. Alle ore 18.00 di domenica la richiesta di intervento è stata estesa anche alle squadre dell'alto novarese di cui fa parte l'A.I.B. Pettenasco. Grazie all'ottimo lavoro svolto da volontari nella giornata di domenica, l'incendio è stato domato prima della mezzanotte. Noi siamo intervenuti per la bonifica, bagnando il perimetro dell'incendio per evitare che i ceppi ancora fumanti potessero innescare un nuovo focolare a causa del forte vento. Ieri con noi sono intervenute in bonifica anche le squadre Invorio, Ornavasso, Antigorio e Formazza, Villadossola

-riferiscono i due volontari di Pettenasco-, alle ore 16.00 le squadre del novarese sono rientrate mentre la squadra di Ornavasso ha continuato a presidiare la zona fino in nottata.”

r.a.