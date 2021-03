OMEGNA - 16-03-2021 -- Arpa Piemonte ha comunicato i dati delle analisi dell'aria effettuate lo scorso 3 marzo a Omegna, presso la fonderia Parucchini, dove si era sviluppato un incendio che aveva provocato una colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza.



I tecnici di Arpa Piemonte erano intervenuti per misurare l'aria, con strumentazione da campo, nell'immediato perimetro della fonderia e nelle aree di possibile ricaduta dei fumi.Le prime indagini effettuate non avevano rilevato concentrazioni di attenzione. L'Agenzia, per una più approfondita analisi dell'accaduto, aveva posizionato uno strumento vicino al luogo dell'incendio per ricercare l'eventuale presenza di diossine. Il campionatore ad alto volume è stato attivo per 4 ore ed ha prelevato circa 60 metri cubi d'aria.



I filtri del campionatore sono poi stati analizzati dal laboratorio specialistico di Arpa Piemonte per la ricerca di diossine e furani. Gli esiti hanno rilevato che tutti i valori erano inferiori al limite di quantificazione (LOQ).