CASALE CORTE CERRO - 16-03-2021 -- L' Amministrazione Comunale di Casale Corte Cerro e Ca dij Libär dlä Cort Cérä - Biblioteca Casale Corte Cerro unite per offrire un aiuto per prenotare le vaccinazioni. L’amministrazione Comunale, in collaborazione con la Biblioteca Casale Corte Cerro, ha organizzato un servizio gratuito di assistenza alle persone che devono registrarsi per la pre-adesione al vaccino anti Covid19, categoria 70 - 79 anni (nati tra il 1° gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951).

Questo servizio di aiuto opererà, dietro prenotazione telefonica, presso la sede della biblioteca, in piazza della Chiesa, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18; per usufruirne occorre prendere un appuntamento chiamando il numero 340.7213068 e poi presentarsi all’appuntamento fissato muniti della tessera sanitaria e di un numero cellulare dove ricevere l’SMS per la convocazione del vaccino

