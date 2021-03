GOZZANO - 17-03-2021 -- Gozzano sarà punto di riferimento per le vaccinazioni dal Covid-19.L’annuncio è stato dato dal sindaco di Gozzano Gianluca Godio dopo un incontro con il direttore generale della ASL Novara Arabella Fontana. Sarà la struttura del SOMSI, in piazza San Giuliano, ad ospitare il centro per l’inoculazione del vaccino. All’interno della struttura saranno allestiti quattro punti di somministrazione dotati di tutte le attrezzature necessarie per fare in modo che almeno tre medici possano lavorare contemporaneamente. Le persone che arriveranno nella struttura faranno un breve triage; verranno poi vaccinate ed infine, come da protocollo, sosteranno per 15 minuti dopo la somministrazione della dose. L’iniziativa è stata condivisa anche dai comuni di Briga Novarese, Gargallo, Soriso e Pogno.



“Stiamo operando per cercare di garantire a tutti i gozzanesi e agli abitanti dei paesi limitrofi di potersi vaccinare in tempi brevi- ha detto il primo cittadino- voglio come prima cosa ringraziare la dottoressa Fontana per avermi accordato la fiducia per organizzare a Gozzano un ambulatorio vaccinale ed, inoltre, ringraziare tutti i medici di base che aderiranno al nostro progetto”. Continua poi” ho condiviso inoltre questa iniziativa con la consigliera comunale e medico Marisa Arrondini e grazie al suo aiuto stiamo arruolando medici volontari e medici in pensione che saranno utilissimi per poter lavorare parecchie ore al giorno sabati e domeniche comprese”. Conclude Godio “ abbiamo bisogno anche di volontari per svolgere attività amministrativa di inserimento dati e personale infermieristico a supporto dei medici; chi avesse voglia di dare una mano potrà contattare direttamente il comune di Gozzano all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .”

Nella foto: il direttore dell'Asl Arabella Fontana ed il sindaco di Gozzano Gianluca Godio