OMEGNA -17-03-2021 -- C'è tempo fino al 20 marzo per partecipare all’iniziativa “Mens sana in corpore sano”, promossa dall’associazione Kenzio Bellotti che aiuterà le palestre e centri fitness chiusi ormai da tempo.

Il progetto consiste nella vendita al costo simbolico di 10 euro per acquistare il biglietto della partita che il prossimo 20 marzo, alle ore 20.30, la Paffoni disputerà contro Basket Golfo Piombino.

Sono stati già acquistati molti bigiliettii, che sono disponibili online e chi li acquisterà riceverà il braccialetto della Fulgor Paffoni.

«Come molte altre attività, proprio le palestre, i centri fitness, le piscine private e i centri deputati alle attività aerobiche ma anche a yoga, pilates, danza e molto altro ancora stanno pagando un prezzo altissimo per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. L’iniziativa “Mens sana in corpore sano” ha il pregio di accendere l’attenzione anche su queste realtà ricordando a tutti, non solo ai loro associati, l’importanza di compiere un gesto di solidarietà» dice l’assessore Mattia Corbetta.

Due le modalità di pagamento previste:fisicamente presso la Tabaccheria Marianelli di Omegna e direttamente alla sede Fulgor di Via Mazzini;oppure online attraverso piattaforma di pagamento Stripe o direttamente sul sito www.fulgorbasket.it.



Diego Cataldo