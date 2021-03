OMEGNA - 18-03-2021 -- Sono sette le famiglie omegnesi, identificate dalla giunta comunale, che riceveranno dei fondi provenienti dalla Lotteria di Natale organizzata da ABLO, lotteria organizzata sotto proposta di Omegna Responsabile, gruppo nato durante il lockdown.



Dice l’assessore comunale alle Politiche dell’Assistenza, Sabrina Proserpio: «Il Comune ha deciso di ripartire su cinque famiglie i 5.530 euro provenienti dalla lotteria organizzata su suggerimento di Simone Lamorte del gruppo Omegna Responsabile, a cui hanno aderito circa una cinquantina di commercianti. Potremo, così, offrire un sostegno concreto a chi, in piena emergenza, ha perso il lavoro e si è trovato in seria difficoltà con il pagamento di utenze e bollette. Altri 1.000 euro in buoni spesa presso i Supermercati Savoini della nostra città saranno, invece, suddivisi tra due famiglie che versano in una situazione di difficoltà economica oggettiva e perdurante».

Queste sono delle iniziative che stanno cercando di far risollevare molte persone, o in generale famiglie, che hanno bisogno di aiuto in questo periodo così difficile.



Diego Cataldo