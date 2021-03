OMEGNA - 18-03-2021 -- Giovedì mattina, alle ore 11, in occasione della Prima Giornata Nazionale istituita per legge dal Parlamento italiano per ricordare le vittime da Coronavirus, il Sindaco di Omegna, Paolo Marchioni, ha risposto puntuale con il Gonfalone del nostro Comune all’appello del Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, disponendo la messa a mezz’asta delle bandiere che svettano su Palazzo di Città. Un segno concreto, da ripetere ogni 18 marzo, a memento di tutte le persone che sono decedute a causa del COVID-19 per conservarne e rinnovarne la memoria nella consapevolezza comune che, a un anno di distanza dal primo lock down nazionale, la battaglia contro questo nemico invisibile non è ancora vinta.



"Il mio personale pensiero, come penso quello di tutti coloro che hanno contratto il COVID ma lo hanno superato indenni – è l’opportuna sottolineatura del primo cittadino, affiancato in questa occasione dal Comandante della Polizia Locale, Giorgio Martoccia, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Tiziano Buzio – va a quanti si sono ammalati e hanno perso la propria battaglia contro un virus che continua a tenere in scacco le vite di noi tutti. La mia mente, in questa giornata, corre a coloro che non ce l’hanno fatta ma anche a chi si è trovato a dover affrontare il distacco e la morte dei propri cari senza offrire il sollievo e il conforto della propria vicinanza. Il 18 marzo è anche per loro".

Photo credits: Angelo Petrosino Da sinistra: il Sindaco di Omegna, Paolo Marchioni, il Messo Comunale Alessando Savoini, il Comandante Giorgio Martoccia, il Presidente Tiziano Buzio