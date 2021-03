OMEGNA - 19-03-2021 -- La commissione Lavori pubblici ha dato il via libera per permettere la riqualificazione di Via Garibaldi.

In seguito al confronto della giunta comunale, l’architetto Odetto e l’Ing.Polo, si è giunti alla conclusione che è di primaria importanza riqualificare un'area importante e centrale come Via Garibaldi. Il nuovo progetto prevede il miglioramento della viabilità, sull’incrocio di Via Comoli e il lungolago ingrandendo i marciapiedi e rimodernandoli. La nuova strada sarà in asfalto rosso con il marciapiedi in pietra, cercando di dare più visibilità anche al monumento dei caduti.

Verranno messe delle nuove piante, panchine e un installazione artistica dedicata alle opere di Ettore Cardini, personalità storica qui ad Omegna.



Diego Cataldo