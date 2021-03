OMEGNA-19-03-2021 -- Lo scorso inverno sono iniziati i lavori per la realizzazione del Museo Rodari ad Omegna, museo che sarà incredibilmente innovativo e moderno. I lavori, fino ad oggi, stanno proseguendo regolarmente e sono ad un ottimo punto e questo importante progetto per la città di Omegna sta prendendo vita. L'inaugurazione del museo è prevista per il 23 ottobre. La data non è stata scelta a caso: Rodari nacque proprio il 23 ottobre del 1920. L'inaugurazione ha quindi un po’ il sapore di rinascita per la città e la voglia di legarsi per sempre alla personalità di Rodari e non lasciarla più.



Diego Cataldo

Foto repertorio