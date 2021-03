GOZZANO -19-03-2021 -- Prima riunione tecnica, nella serata di mercoledì 17 marzo, alla SOMSI di Gozzano per varare l’ambulatorio vaccinale contro il covid-19.

Alla presenza del Direttore Generale dell’ASL NO Arabella Fontana, i Sindaci di Gozzano e Soriso, e con la partecipazione dell’architetto Fausto Guidetti responsabile del progetto hanno incontrato i medici afferenti all’ambito territoriale dei Comuni interessati all’iniziativa. Il progetto di vaccinare a Gozzano, partirà dalla categoria di persone compresa nella fascia dai 70 ai 79 anni.

Per poter agevolare le operazioni di vaccinazione, i soggetti interessati dovranno iscriversi alla piattaforma regionale www.ilpiemontetivaccina.it

.“Per poter velocizzare la campagna vaccinale – ha sottolineato il Sindaco di Gozzano Gianluca Godio – è fondamentale l’iscrizione sulla piattaforma regionale” continua poi il primo cittadino “se le persone interessate fossero in difficoltà a procedere autonomamente, nemmeno con l’aiuto dei propri famigliari, potranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere tutte le informazioni e l’aiuto necessario per potersi iscrivere”.