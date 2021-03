OMEGNA - 19-03-2021 -- L’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Omegna guidato da Stefano Strada, ha inaugurato il 2021 con l’apertura di una serie di cantieri. Ultimo, in ordine di tempo, quello per i lavori di ampliamento di Via Varallo, da collocarsi nell’ambito degli interventi di riqualificazione delle frazioni cittadine annunciato a inizio mandato dalla Giunta Marchioni.

Nello specifico, il tratto interessato dai lavori è quello che, dal centro storico di Cireggio si snoda per circa 60 metri lungo Via Varallo, ben visibile a causa del cedimento di un muro in pietrame che, anche grazie alla concessione di un privato, permetterà, oltre al suo rifacimento in calcestruzzo armato, anche il contestuale ampliamento della carreggiata, così da consentire il doppio senso di marcia ai veicoli in transito.



"Parliamo di un intervento grazie al quale potremo aumentare di un metro e mezzo la larghezza della via e demolire i resti di un vecchio fabbricato rurale presente lungo il tratto interessato dai lavori. In corrispondenza sarà realizzato un nuovo muro di sostegno, predisposta una linea di alimentazione per l’illuminazione, rimosso l’attuale cancello e realizzato in posizione più arretrata un nuovo accesso carraio e pedonale alla proprietà privata che ha concesso l’allargamento sul terreno di propria pertinenza - ha detto l'assessore Strada - Subito dopo la primavera, intendiamo procedere con l’appalto per i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Via VI novembre. Sarà così possibile intervenire sul tratto di strada che dal semaforo in prossimità del Bar Helios Cafè si snoda fino all’incrocio della Via Casale Corte Cerro, e mantenere anche in un anno difficile come quello che abbiamo affrontato il programma dell’Amministrazione in carica".