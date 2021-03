OMEGNA - 19-03-2021 --“Mastro Geppetto”, ovvero Valentino Alessi, presenta da tempo la sua produzione variegata ed emanazione dell’artigianato tipico della Valle Strona del burattino di Collodi. Un fascino, questo, senza tempo né confini che viene realizzato in ogni foggia e posa ma seguendo sempre le tradizioni dei maestri d’ascia valstronesi.



Ambra Zanni, invece, dal 2019 ha inventato e gestisce il “Portoncino Verde” un laboratorio didattico e creativo per bambini. Grazie al Pasticciere Solidale Luca Antonini ha inaugurato un piccolo spazio che, sistemato e arredato grazie a mobilia di recupero e oggetti

donati, è divenuto un luogo dove realizzare attività e giochi per bambini, ove sperimentare la creatività e attraverso di essa far nascere

anche l’inclusione e la solidarietà. Qualche giorno fa Ambra Zanni e Valentino Piana, iniziando momenti di reciproca condivisione, hanno fatto costruire e colorare dei Pinocchi in legno per divertire i bambini e dare un sollievo di tempo a tante famiglie.

Il messaggio che vogliono far risaltare, che risuona fondamentale in questo tempo di pandemia, è che educare senza lasciarli in balia di se

stessi incoraggia a guardare al domani con positività.



Nei giorni scorsi, per documentare questo variegato lavorio una troupe del Tg3 piemontese della Rai è stata ad Omegna per registrare un

servizio sulle produzioni artigianali locali e l’interazione con la solidarietà. Il servizio tv che racconterà queste iniziative andrà in onda il sabato alle 12 all’interno della rubrica di approfondimento del Tg3 “Persone”.