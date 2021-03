POGNO -20-03-2021 --Il sindaco di Pogno Maria Eliana Paracchini, attraverso un comunicato ufficiale ha informato la cittadinanza che l’amministrazione comunale ha istituito un numero di telefono per fornire supporto a quanti si trovano in difficoltà in questo complesso periodo di pandemia. Telefonando al 349.1717764 tutte le persone che necessitano di un aiuto possono trovare un valido sostegno per risolvere piccole grandi incombenze quotidiane, nello specifico il servizio è destinato a tutti coloro che trovandosi nell’impossibilità di uscire dal proprio domicilio necessitano di reperire medicinali o derrate alimentari, a coloro che hanno familiari ricoverati presso l’ospedale di Borgomanero e hanno l’esigenza di recapitare loro indumenti o generi di prima necessità e infine questo servizio vuole anche agevolare le persone che, prive di mezzi di trasporto ed accompagnatori, hanno bisogno di recarsi a fare il tampone o il vaccino presso le strutture dedicate. E’ doveroso specificare che tutto ciò è reso possibile grazie alla bella collaborazione del personale dell’AIB di Pogno e di Anpas Cusio Sud Ovest.

r.a.