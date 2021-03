OMEGNA - 20-03-2021 -- Per garantire la sicurezza ai pedoni, biciclette e controllare la velocità dei veicoli per le strade omegnesi, l’amministrazione comunale ha comunicato che verranno a breve installati due velobox. Gli apparecchi verranno posizionati lungo gli ingressi della città in via Novara e via Repubblica.



Diego Cataldo