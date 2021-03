GRAVELLONA TOCE - 20-03-2021 -- Il Comune di Gravellona Toce in collaborazione con le Associazioni “Libera” e “Avviso Pubblico”, e con l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” organizza sabato 20 marzo alle ore 15 presso la Biblioteca Civica di Gravellona Toce un evento intitolato “A ricordar e riveder le stelle”, con la lettura dei nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie.



Gli studenti in queste settimane hanno partecipato ad un progetto di educazione alla cittadinanza attiva e consapevole durante il quale hanno approfondito la storia di alcune delle vittime innocenti di mafia del nostro Paese; questo approfondimento è stato alla base del lavoro successivo di creazione di un cartellone “parlante” dal titolo “VIVI” per il quale le classi prime hanno scritto il nome di alcune vittime innocenti su “stelline” realizzate dal FabLab della scuola, le classi seconde hanno preparato le “storie” di alcune vittime e creato un QR code per accedervi tramite smartphone e le classi terze hanno ideato e registrato un testo creativo chiamato “La mia voce per te”, anch’esso accessibile a tutti grazie ad un QR code.



Il progetto rende gli studenti protagonisti di un’ulteriore sfida, allargata a tutta la cittadinanza: quella di far conoscere meglio le storie delle persone del lungo elenco delle vittime innocenti e di stimolare la partecipazione consapevole di tutti, anche in questo tempo di divieto di eventi pubblici, alla XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

In ottemperanza ai DPCM in vigore in materia di contrasto alla diffusione dei contagi da Covid19, il numero dei presenti alla lettura non può superare le 10 persone; chi desidera assistere all’evento può collegarsi in diretta Facebook tramite il link https://www.facebook.com/Gianni-Morandi-sindaco-381286855345617/



I pannelli “parlanti” con i lavori dei ragazzi della scuola media resteranno in esposizione presso la biblioteca sino alla fine del mese di maggio e a tal proposito è bene ricordare che l’ingresso è solo su appuntamento e per una sola persona alla volta.