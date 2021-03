OMEGNA -21-03-2021 -- Il comune di Omegna ha messo a disposizione ben 6 borse di lavoro per Over 45.

Il lavoro sarà per 3 donne e 3 uomini, con un contratto a tempo determinato part time di 260 giorni e 25 ore settimanali.

Tra i requisiti bisogna essere degli Over 45 senza trattamenti previdenziali e la ricerca è rivolta a persone con un basso livello di istruzione, che sono in gravi condizione sociali ed economiche.



La candidatura dev’essere presentata online, dalle 8 del 22 marzo alle 8 del 23 marzo, presentare la domanda rivolgersi al sito www.agenziapiemontelavoro.it.



Come sottolineato dall’Assessore comunale ai Servizi Sociali e alle Politiche dell’Assistenza Sabrina Proserpio: "In qualità di Comune siamo riusciti ad attivare questi cantieri di lavoro ideati con un bando dalla Regione Piemonte, che ci sembrano un’opportunità importante per tanti disoccupati che versano in condizioni disagiate. Tuttavia, mi sia permessa una riflessione perché la modalità di partecipazione alla selezione applicata dal Centro per l’Impiego di Omegna, che raccoglierà le domande e che si occuperà della relativa selezione, è davvero macchinosa e di non facile attuazione, soprattutto per questa tipologia di candidati. Auspico vivamente che, in futuro, si presti maggiore attenzione alla modalità e alla modulistica da sottoporre a questo tipo di categoria, già in difficoltà".

Diego Cataldo