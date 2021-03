OMEGNA - 21-03-2021-- Sabato sera la Fulgor Paffoni è stata sconfitta 89-83 da Piombino, che ha strappato questa vittoria riuscendo a colpire con percentuali maggiori dalla distanza, ben 15 tiri su 31. Nonostante gli sforzi, Piombino questa sera ha avuto sicuramente qualcosa in più rispetto alla Fulgor che perde quindi terreno in classifica a favore di una formazione che è molto in forma e potrebbe avvicinarsi d’improvviso alla vetta.

Per gli omegnesi da segnalare le prestazioni di Sgobba e Del Testa, per il Piombino Venucci e Eliantonio.



Diego Cataldo