GRAVELLONA TOCE -23-03-2021 -- Il Comune di Gravellona Toce, in collaborazione con Auser Cusio, mette a disposizione dei cittadini che hanno difficoltà a prenotarsi on-line, un supporto operativo per la pre-adesione al vaccino anti-covid.

Il servizio è dedicato alle persone che rientrano nella fase del piano vaccinale regionale iniziata lo scorso 15 marzo che si rivolge agli over 70 (nati tra il 1°gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951).

Per fruire di questo supporto occorre telefonare al numero 0323.1991018 il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30; il servizio verrà svolto presso l'ex asilo nido comunale sito in via Del Signore, 5.

E' necessario avere con sè la tessera sanitaria ed il numero di un cellulare collegato ad internet dove ricevere le informazioni relative alla somministrazione del vaccino.

