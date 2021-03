OMEGNA - 23-03-2021 - 1032 sono i biglietti virtuali che sono stati acquistati dai tifosi della Paffoni per il match di sabato scorso contro Piombino. Una straordinaria dimostrazione d'amore e fiducia, un segno tangibile di affetto e vicinanza di cui la società è orgogliosa all'ennesima potenza. "Quando sono diventato presidente della Paffoni Fulgor Basket - sottolinea don Angelo Nigro - sapevo che questo era un mondo particolare, con una passione viscerale ed un attaccamento unico. Ho potuto toccarlo con mano giorno dopo giorno, anche in piena pandemia: il popolo della Fulgor ha un cuore enorme e lo ha dimostrato anche in questa occasione. Ringrazio tutte le persone che hanno acquistato il biglietto, perchè hanno sostenuto la nostra società ed hanno fatto un gesto concreto a favore di quelle attività come palestre, centri fitness e similari che da un anno di fatto non lavorano. Metà di quanto incassato sarà devoluto a loro: anche di questo siamo orgogliosi, perchè non era un atto scontato e noi lo abbiamo fatto con enorme piacere" evidenzia il presidente. Grazie alla sponsorizzazione della partita da parte di Canottieri Outdoor e Pepper Style, la cifra che sarà destinata alle tredici attività coinvolte è di 6000 euro, ripartita in parti uguali. (c.s)

