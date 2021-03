OMEGNA - 24-03-2021 -- L’Oleggio si assicura per 3 mesi il capitano dell’Omegna Calcio Alessandro Elca, giocatore di grande esperienza, il 28enne ossolano lascia quindi la sua squadra momentaneamente.

L’Omegna Calcio ha lasciato partire Elca solamente perché il campionato è sospeso ed il giocatore, ha sposato per pochi mesi la causa di Oleggio che aveva assolutamente bisogno di un giocatore di peso come lui.



Diego Cataldo.