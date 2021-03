OMEGNA - 24-03-2021 -- Sono iniziati ad Omegna i lavori per la sistemazione del parco giochi, della zona adiacente i giardini pubblici e dell’area a lago con la realizzazione di posti barca per la sosta temporanea. Nello specifico, verrà riqualificato il parco giochi e verranno altresì realizzati dei posti barca dedicati a chi deciderà di andare ad Omegna e fermarsi solo per qualche ora; il cantiere al parco giochi è già aperto e si sta posizionando la pavimentazione anti trauma al fine di migliorare la sicurezza dell’area. Nell’ambito di queste opere sono state tagliate due piante di acero e la cosa, oltre a non essere passata inosservata, ha anche dato vita a qualche polemica da parte degli omegnesi…Esperti hanno consigliato all'amministrazione di tagliare questi alberi perché rischiavano di diventare pericolosi: gli alberi verranno sostituiti e quindi l’area non perderà il suo “cuore verde” tanto bello da vedere, quanto utile per il benessere di grandi e piccini. Altro intervento riguarderà l’attracco della navigazione pubblica: è prevista, infatti, la realizzazione di un pontile basculante che seguirà il movimento delle acque del lago.

