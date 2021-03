CASALE CORTE CERRO - 24-03-2021 - Sarà discusso nel consiglio comunale di Casale Corte Cerro del prossimo 27 marzo, il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente egiziano, attivista per i diritti civili, detenuto nelle carceri egiziane da oltre un anno. Su di lui pendono accuse terribili quanto ingiustificate. Sull'esempio di Bologna, la città dove Patrick frequentava l'università, sono molti i Comuni che in questi mesi si stanno attivando per conferire a Zaki la cittadinanza come strumento supplementare di pressione sul governo egiziano e sulle istituzioni italiane. Anche la lista di maggioranza "Insieme per Casale Corte Cerro" si unisce al coro di coloro che chiedono la libertà per il giovane, presentando un ordine del giorno: "Facciamo in modo che non sia una altro caso Regeni, facciamo sì che l'indifferenza non vinca - afferma l'assessore Irene Piana -. Patrick è un ragazzo di 27 anni che ha scelto il nostro Paese e una prestigiosa università per studiare, per migliorare se stesso e migliorare il mondo; non è tollerabile che venga privato dei diritti umani. Per questo ritengo che la cittadinanza sia un gesto importante, così come è importante non far passare sotto silenzio la vicenda".

Foto: Wikipedia