MIASINO - 25-03-2021 -- Con l’arrivo della primavera, quando le giornate cominciano ad allungarsi e le temperature minime a salire, è necessario dedicare particolare attenzione al mondo vegetale che, piano piano, si sveglia da un lungo periodo di riposo.

Così anche al Giardino dei Semplici di Miasino dove Albert Husband sta continuando a prendersi cura con passione e competenza di quel piccolo gioiello di piante e fiori che rappresenta uno splendido esempio di come la natura con la sua bellezza è stata, è e sempre sarà in grado di coccolare e rigenerare corpo e anima.



“ Ho iniziato le potature questa settimana e continuerò nei prossimi giorni visto che le temperature notturne andranno finalmente ad alzarsi -spiega Albert Husband-. Ad aprile capirò più chiaramente come le piante hanno trascorso l'inverno e quali non lo hanno superato; grossi danni purtroppo li hanno subiti il melograno e l’ulivo per la bufera di ottobre. Per ora solo la pulmonaria e la manuka stanno fiorendo, attendo a breve l'aglio orsino e le prime borraggini…”



Ecco quindi che la natura, meravigliosa, continua il suo corso e lentamente in primavera si risveglia dal suo lungo letargo invernale processo, questo, che tutte le persone che vivono in armonia con il creato sanno bene essere percepibile anche dall’uomo che dentro di sé sente rifiorire una nuova energia e chiaramente avverte il dolce richiamo alla leggerezza, al movimento per disfarsi dal grigiore dell’inverno.

r.a.