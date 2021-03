OMEGNA - 25-03-2021 -- Con una recente delibera di giunta l'Amministrazione Comunale di Omegna ha deciso di esentare le attività per tutto il 2021 dal pagamento del canone Tosap per l'occupazione del suolo pubblico sia in caso di nuove installazioni sia in caso di ampliamenti delle superfici esistenti. Sempre sino a fine anno sono adottate, in via eccezionale, procedure amministrative semplificate e viene data la possibilità di ampliare l'area occupata dai dehors.



Gli esercenti interessati all’utilizzo degli spazi aggiuntivi ai propri dehors e gli esercenti interessati all’utilizzo di nuovi spazi devono presentare istanza via PEC o in forma cartacea al Comune di Omegna-Ufficio Commercio e Attività Produttive, utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio competente, allegando una planimetria con le misure ed il consenso dell’eventuale proprietà e/o delle attività contigue.



Tutti questi interventi nascono, naturalmente, dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di dare un supporto per la ripresa delle attività di ristorazione e per il recupero del pesante danno economico subito dall’inattività dei mesi scorsi a causa dell’emergenza sanitaria.



Si vuole favorire, si legge nell’atto pubblicato all’albo pretorio, “…in via provvisoria, per il periodo di emergenza sanitaria, la fruizione allargata degli spazi esterni di suolo pubblico nonché la fruizione di nuovi spazi alle attività di ristorazione che ad oggi non se ne servono, onde compensare la ridotta capacità ricettiva causata dal rispetto delle misure di “di stanziamento sociale” da COVID-19”.