OMEGNA - 26-03-2021 -- La giunta comunale con apposita delibera pubblicata all'albo pretorio online del Comune, ha approvato l'atto di indirizzo per la partecipazione ad un bando della fondazione CRT per acquistare un nuovo pick up per la protezione civile.

Il contributo previsto dal bando è di 20.000 euro per l’acquisto di un pick up attrezzato dal valore di circa 36.000 euro IVA compresa.



Diego Cataldo