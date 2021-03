GOZZANO - 28-03-2021 -- Inaugurato, nella mattina di sabato 27 marzo alla S.O.M.S.I. di piazza San Giuliano a Gozzano, il Centro per la somministrazione dei vaccini anticovid-19 per il basso Cusio. L’iniziativa ha coinvolto anche i sindaci e quindi le comunità di Bolzano Novarese, Briga Novarese, Gargallo, Invorio, Pogno e Soriso. Più di dodicimila le persone che saranno sottoposte a vaccinazione. Prima del taglio del nastro, il sindaco di Gozzano Gianluca Godio ha voluto ringraziare la dottoressa Arabella Fontana, direttrice dell’Asl No “che – ha detto – ci ha dato la possibilità di attuare questo progetto. Un ringraziamento anche ai medici di base aderenti all’iniziativa, ai volontari che opereranno all’interno del Centro, al personale del Comune, alla Giunta Comunale e al Presidente della SOMSI Floriano Negri. Prima della benedizione di don Enzo Sala, la dottoressa Fontana ha sottolineato che “questa è un’esperienza da imitare, un plauso al sindaco Godio per l’iniziativa”.

Nessun Iframes