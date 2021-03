GOZZANO- 29-03-2021 -- La notte tra il 6 e il 7 marzo 2021 un incendio ha completamente distrutto la “casa” degli Alpini di Gozzano e ora il Gruppo chiede un aiuto per poterla ricostruire.

Quello di marzo è stato autentico disastro, un danno gravissimo che ha leso in modo irreversibile la struttura di Montegrande e ora, a neanche un mese dal fatto, il Gruppo si appella alla generosità di tutti per ricostruire quanto è andato distrutto.

Si chiama “Un mattone per la baita” l’iniziativa volta ad aiutare gli Alpini di Gozzano e per farlo è possibile fare una donazione sull’iban IT72C0503445430000000000477 intestato a A.N.A. Sezione Cusio-Omegna Gruppo di Gozzano; ecco quindi che in questo momento difficile per le Penne Nere di Gozzano è possibile dimostrare loro vicinanza, segno tangibile di affetto e stima per chi si è sempre prodigato generosamete per il prossimo.

r.a.