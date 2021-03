AMENO - 29-03-2021 -- L'Associazione Turistica Pro Loco Ameno è stata la prima Pro Loco in Italia ad associarsi ad A.I.T.R. - Associazione Italiana Turismo Responsabile, ente che promuove la cultura e la pratica di viaggi di turismo responsabile.

Nata nel 1968 per volere di un gruppo di persone con grande amore per il proprio territorio, la Pro Loco di Ameno ora è guidata da Ivano Comoli e sarà proprio lui, l’attuale presidente, che interverrà domani, martedì 30 marzo, alle ore 18 su Zoom, al webinar dedicato ai borghi italiani organizzato da A.I.T.R.

A causa della pandemia e delle restrizioni introdotte per cercare di arginarne la diffusione, dallo scorso 2020 è in atto un’interessante riscoperta dei piccoli borghi, autentici gioielli che fanno grande il nostro Paese in quanto custodi di tante ricchezze che sono espressione autentica di tante tipicità introvabili in altre parti del mondo.

Proprio ai borghi d’Italia e al loro grande valore è dedicato il webinar di domani intitolato “Il turismo riparte dai borghi: tra ospitalità autentica, cibi tipici, antichi mestieri, arte, cultura e natura” al quale, oltre al presidente della Pro Loco di Ameno, interverranno: Alessandra Bonfanti - Dirigente Legambiente, Marianna Tonellato - Sindaco di Castrocaro Terme, Antonino La Spina - Presidente di UNPLI e Luciano Morini - Presidente de I borghi del Respiro.

Qui di seguito segnaliamo il link alla pagina Facebook dell'evento dove si trovano tutte le indicazioni per l'iscrizione che è gratuita: https://www.facebook.com/events/264611965340709

r.a.