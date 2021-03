GOZZANO - 30-03-2021 --“Aiutateci ad aiutarvi”. L’appello del sindaco di Gozzano Gianluca Godio, giunge qualche giorno dopo l’attivazione del Centro per la somministrazione dei vaccini alla Somsi di piazza San Giuliano a Gozzano. Il primo cittadino, per evitare inutile attese, chiede alle persone nella fascia di età dai 70 ai 79 anni, residenti a Gozzano, Briga Novarese, Bolzano Novarese, Gargallo, Invorio, Soriso e Pogno di iscriversi sulla piattaforma regionale www.ilpiemontetivaccina.it per ricevere il vaccino anticovid.

Fatta questa operazione, l’adesione comparirà sulla lista del medico di base del richiedente; quindi avverrà il contatto telefonico atto a fissare l’appuntamento per la inoculazione del vaccino.

“E’ importante – conclude Godio – che le persone della fascia d’età tra i 70 e i 79 anni si iscrivano al sito della Regione Piemonte, facendosi anche aiutare da parenti o amici oppure recarsi al Comando dei Vigili Urbani di Gozzano con la tessera sanitaria, per la compilazione della richiesta al sito www.ilpiemontetivaccina.it”.

Nessun Iframes