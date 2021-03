OMEGNA -30-03-2021 -- - Gli imprenditori edili cusiani hanno sempre dimostrato un grande appoggio verso il territorio. Quest’anno hanno potuto festeggiare il loro patrono, San Giulio, solo direttamente in chiesa con l’arrivo della reliquia. Grazie a quest’evento gli edili hanno raccolto delle offerte che poi hanno devoluto per aiutare le associazioni locali. Ha dichiarato un componente di una delle associazioni: “Posso a dire a nome di tutti noi collaboratori che la festa di San Giulio è davvero una vetrina molto importante per aiutare la comunità a svolgere delle attività benefiche.”



Diego Cataldo