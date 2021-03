ORTA SAN GIULIO - 31-03-2021 --La Canottieri Lago d’Orta si è presentata al Meeting Nazionale di Candia del 27-28 marzo con i numeri di una grande squadra: ben 16 atleti, tutti delle categorie giovanili.

“L’obiettivo di questa stagione agonistica è quello di creare un gruppo solido, una base sulla quale poter lavorare i prossimi anni, per fare crescere gli atleti di punta…” dichiara il responsabile tecnico Paolo Pittino, ex-atleta azzurro più volte campione del mondo che ha preso le redini tecniche della società cusiana.



Tre bronzi conquistati in due giorni di gare difficili e impegnative, sul bacino di Candia Canavese che ha ospitato l’evento nazionale più partecipato della stagione, con la presenza di ben 90 società, consentono di asserire che la Canottieri Lago d’Orta è decisamente sulla strada giusta.



Ecco, qui di seguito, i risultati dei due giorni di gare, iniziando da quelli di sabato 27 marzo.

Doppio cadetti maschile: Cadei-Silvetti, medaglia di bronzo conquistata nonostante la perdita del carrello di un atleta negli ultimi metri.

Doppio Under17 maschile: Lai-Oechslin, mancano per un secondo la finale facendo registrare il 7° miglior tempo assoluto delle batterie su 45 equipaggi.

Singolo over17 maschile: Federico Baratti, iscritto nella categoria superiore vince la batteria e si guadagna il terzo posto in finale, regalandosi una magnifica medaglia di bronzo.

Quattro di coppia Ragazzi Femminile: Rossi-Colombo-Piana-Pastore, alle prime esperienze il gentile quartetto non riesce a conquistare la finale.

Doppio cadetti maschile: Pozzati-Blazevic , conquistano un lodevole quarto posto nella finale.

Doppio Under17 femminile: Barbaglia-Colombo, buona gara che non permette però l’accesso alla finale.



Per quanto concerne domenica 28 marzo la Canottieri Lago d’Orta ha ottenuto questi risultati:

Quattro di coppia Under 17 maschile: Baratti-Lai-Ledda-Oechslin, dopo aver dominato la batteria non si fanno sfuggire una bella medaglia di bronzo.

Quattro di coppia Under 17 maschile: Colombo-Pal-Barbaglia-Mattazzi, questa nuova formazione mista con Can. Omegna (Mattazzi) non riesce a centrare la finale, ma accumula esperienza per i prossimi appuntamenti.

Doppio Under17 femminile: Colombo-Pastore anche per loro batteria che non porta alla finale ma accumula esperienza per il futuro.

Quattro di coppia cadetti maschile: Silvetti-Cadei-Pozzati-Blazevic, nella finale non riescono ad esprimersi come dovrebbero, probabilmente a causa della stanchezza del giorno precedente.

7.20 cadetti femminile: Fabiola Cagnola, pur brillando nel gesto tecnico, Fabiola non riesce ad imporsi sulle avversarie, 5° posto per lei.

“ Abbiamo un

a bella squadra che si è consolidata durante queste prime due trasferte; siamo molto contenti…” affermano Manuela Bonacina e Irka Vlcek gli altri due tecnici del sodalizio cusiano.