OMEGNA - 31-03-2021--Una delle difficoltà che si stanno riscontrando in questo periodo di pandemia è la DAD, Didattica a Distanza, poiché non tutte le famiglie non dispongono di un PC in casa. Proprio per questo il presidente del comitato INPS della zona, Dario Galizzi, ha proposto alle aziende e agli uffici di donare i computer che devono sostituire e che sono ancora funzionanti alle famiglie che non ne posseggono nemmeno uno ma che ne necessitano.

Sicuramente un ottima idea che potrebbe partire proprio da Omegna, cittadina di origine di Galizzi.



Diego Cataldo