ORTA SAN GIULIO -05-04-2021 -- La direzione tecnica della Fic -Federazione italiana canottaggio- ha comunicato i convocati che dal 9 all’11 aprile parteciperanno a Varese-Schiranna ai Campionati Europei Assoluti, Pesi Leggeri e Pararowing 2021.



Per quanto concerne la categoria Pararowing i convocati sono nove: Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia), Lorena Fuina (SC Moto Guzzi), Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo), Laura Morato (SC Armida), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Chiara Nardo (SC Padova), Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Massimo Spolon (SC Gavirate).

Ecco, quindi, che anche in questa occasione spicca bellissimo il nome dell’atleta ortese Kikki Scazzosi che, come sempre, non mancherà di porterà alto il nome della Canottieri Lago d’Orta.



r.a.