CUSIO-06-04-2021-- Il Cusio Ginnastica è sceso in pedana, sabato 3 aprile al Palasport di Candelo (Biella), per partecipare al Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FGI di ginnastica ritmica Allieve Silver LC.

Per il team cusiano hanno partecipato: Biriuc Simona, Frosio Francesca, Arianna Testori e Margherita Vigna, ottenendo complessivamente 2 ori, 2 argenti assoluti e un bronzo.

I prossimi impegni saranno Sabato 10 aprile a Châtillon (Aosta) dove la giovanissima Gaia Piazza, 8 anni, parteciperà alla sua prima gara di Federazione.

Dal team arriva anche l’invito agli enti gestori delle palestre, in primis alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, affinché supportino le associazioni sportive in questa fase di stop forzato, determinato dalle norme per combattere la diffusione del Covid. Situazione che ha determinato un fermo di oltre un anno per le atlete agoniste, a seguito della sospensione delle gare, e al divieto di accesso alle palestre dal mese di ottobre per le atlete dei corsi base.