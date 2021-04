OMEGNA - 07-04-2021 -- E' stato inaugurato martedì 6 aprile il centro vaccinale alla “Casa della Salute” di via Mazzini ad Omegna. Si tratta del primo centro di vaccinazione per il Covid in una struttura formata da nove medici di base associati ed alcuni medici in pensione che si presteranno per garantire circa 40 inoculazioni giornaliere effettuate dalle 12 alle 14, cioè durante la pausa pranzo, mentre il sabato le vaccinazioni saranno estese a tutto il giorno.

Partecipa a questa iniziativa anche la Protezione Civile cittadina che curerà la logistica dei pazienti. All’inaugurazione erano presenti il Direttore Generale ASL del VCO Chiara Serpieri, il Presidente provinciale dell’Ordine dei Medici Antonio Lillo, mentre l’Assessore Sabrina Proserpio ha portato il saluto dell’Amministrazione omegnese e il Parroco don Gianmario Lanfranchini ha impartito la Benedizione.

Nel Vco sono già state effettuate finora circa 38mila vaccinazioni mentre si tenterà di aumentarne fortemente il numero, grazie ad iniziative come questa, sempre che le dosi di vaccino arrivino con regolarità. Per Adele Sacco, referente della Casa della Salute: “...come medici di base abbiamo deciso di partecipare a questa sfida nazionale alla pandemia usando la nostra pausa pranzo per aumentare il ritmo delle vaccinazioni provinciali senza interferire con l’attività ordinaria. L’elenco delle persone da vaccinare e le relative dosi ci saranno fornite dall’ASL”.

