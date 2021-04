CUSIO -07-04-2021 -- In questo periodo di pandemia, con tutti le attività aperte al pubblico chiuse o semichiuse, le persone stanno sempre più riscoprendo l’importanza anche di una semplice passeggiata in mezzo alla natura.

Le nostre zone sono, da questo punto di vista, l’ideale grazie alla grande quantità di verde e di natura.

Ormai sempre in più zone sono state allestite dei veri e proprio sentieri con molte comodità per permettere alle persone di fare una passeggiata ed una di queste zone nella zona di Omegna è quella di Crabbia e Borca.

In quella zona, nel sentiero immerso nel verde sono stati allestiti veri e propri punti di riposo per le persone come panchine scavate nel legno e tavolini per permettere alle persone di fare dei break durante la passeggiata.



Diego Cataldo

Foto repertorio