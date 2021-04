GRAVELLONA TOCE- 08-04-2021-- La catena specializzata in fashion e home MaxFactory apre il nuovo Mega Store di Gravellona Toce dopo l'acquisizione dello spazio ex Mercatone Uno e la riqualificazione dell'immobile, un edificio risalente al 1862, lo storico cotonificio Furter, che MaxFactory ha restaurato nel rispetto delle parti strutturali e garantendo la tutela delle parti soggette a protezione paesaggistica.

Sorge così a Gravellona Toce il 26° punto vendita MaxFactory in Italia, che si sviluppa su una superficie totale di 5000 metri quadrati, uno spazio commerciale in cui sono state impiegate in primis 16 persone assunte a seguito del fallimento della precedente attività:

"Continua l'attività del Gruppo MaxFactory, che in controtendenza rispetto alla contingenza attuale ha stanziato fondi importanti per le nuove aperture. Nel caso di Gravellona, come accaduto in altre provincie, siamo lieti di aver contribuito al rilancio economico dell'area e di aver riassunto 16 lavoratori usciti dalla precedente esperienza. La formula del progetto si sta dimostrando efficace e vincente, proseguiremo nei prossimi mesi" afferma Stefano Giorgetti, direttore Generale di MaxFactory.

Il nuovo punto vendita, disposto su due piani, esprime il concept architettonico e decorativo ideato nel 2019 in occasione delle nuove aperture. Un progetto realizzato con l'obiettivo di creare un'esperienza di shopping razionale, piacevole e immediata.

Grazie al grande supporto dell'amministrazione comunale l'apertura di Gravellona Toce rispetta i tempi di quanto previsto dall'azienda, che ha in cantiere altre 5 aperture tra cui l'imminente Pavia a maggio. Tra i protagonisti più attivi nell'ambito della grande distribuzione, MaxFactory è forte della propria strategia che vede il cliente al centro dell'attenzione. L'azienda pone molta cura nella selezione dei prodotti e nel fornire garanzia di prezzi sempre molto competitivi.

“L’enorme immobile di Corso Roma ha una storia antichissima, che parte nel 1862 quando nacque il cotonificio Furter, attivo fino agli anni 50 del secolo scorso.

Successivamente fu sede dei Magazzini Maya, dei quali i gravellonesi non proprio giovanissimi come noi hanno ricordo ben distinto: si trattava infatti del primo vero centro commerciale del Vco, il primo luogo trovare un po’ di tutto nello stesso negozio, dall’arredamento agli elettrodomestici, dai casalinghi al fai da te.

I Magazzini Maya, noti anche ai consumatori del comuni vicini, divennero poi sede del Mercatone Uno, che vi rimase fino alla primavera del 2019 quando, purtroppo, ne venne dichiarato il fallimento.

Si tratta quindi di una bellissima notizia apprendere che ora quello spazio enorme tornerà ad essere fruito e a richiamare il pubblico che, come tutti noi, ha sofferto per la chiusura degli spazi commerciali e ha temuto che potessero restare vuoti ed, conseguentemente, esposti all’incuria.

Ma soprattutto siamo lieti che questo luogo tornerà ad essere un luogo di lavoro per molti lavoratori che, dopo la delusione di 2 anni fa, cominciavano a temere di non poter tornare ad essere occupati.

Con soddisfazione e fiducia desidero augurare al gruppo Max Factory, che ha deciso di investire a Gravellona, la più grande fortuna per la scommessa imprenditoriale e, allo stesso tempo, augurare davvero un buon lavoro a tutti coloro che vi hanno trovato occupazione.” aggiunge Gianni Morandi, Sindaco di Gravellona Toce.

"Accedendo al punto vendita si viene accolti in un ampio ingresso- si spiega dalla azienda- Il piano -1 è dedicato all'abbigliamento donna e bambino e alla bianche ria intima. Il concept della zona Fashion utilizza la semplicità delle linee verticali ed orizzontali espresse attraverso elementi di metallo e legno. L’illuminazione con luce calda, valorizza i dettagli dei prodotti con l'intenzione di proporre l'effetto della luce naturale del sole.

Al piano terra il cliente, guidato da elementi di comunicazione in store, raggiunge l'area dedicata all'abbigliamento uomo, calzature, accessori e all'universo casa che include pulizia della casa, profumeria, prodotti per animali domestici, illuminazione, bricolage, accessori auto, accessori bagno, tessile, decorazione e cartoleria.

Per la clientela è a disposizione un ampio parcheggio. In periodo di zona rossa, sarà possibile effettuare acquisti di alcune merceologie tra cui abbigliamento per bambini, alcuni prodotti per la casa, cartoleria.