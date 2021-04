OMEGNA - 09-04-2021 --- La partita della Fulgor Omegna contro l’Etrusca San Minato è stata rinviata a data da destinarsi.

La partita era prevista per domenica 11 aprile alle 18, ma è stata sospesa per via di alcuni casi di positività al COVID da parte di giocatori/staff dell’Etrusca.



La società dell’Etrusca San Minato ha rilasciato questa dichiarazione:” La società dell’Etrusca Basket San Minato intende ringraziare la società Fulgor Omegna per la collaborazione e la disponibilità nello spostamento della gara.”



Diego Cataldo