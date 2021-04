OMEGNA - 09-04-2021 -- Con una lettera ufficiale i rappresentanti di Lega Diritti del Malato hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che in questa pandemia stanno dando il meglio di se' per soccorrere e assistere la popolazione del VCO. " In questo terribile periodo caratterizzato dal coronavirus – scrive il Direttivo di Lega Diritti del Malato rappresentato dal Marco Gemelli Presidente regionale, da Maura Romagnoli coordinatrice provinciale del VCO, da Angelo Sacco Coordinatore per gli enti locali e dal responsabile per le relazioni pubbliche Luciano Zoccatelli – vuole ringraziare tutte le numerose persone, i medici di base, i medici dell'ospedale di Omegna, Verbania,

Domodossola, il Cap e l'associazione Avis che si prodigano ogni giorno con spirito missionario in aiuto e supporto di coloro che hanno necessità e bisogno di conforto grazie”. Nel VCO il radicamento dell'associazione è attivamente recente, il gruppo di Lega Diritti del Malato si è infatti costituito in modo ufficiale a novembre dello scorso anno. Nel ruolo di coordinatrice provinciale per il VCO e stata scelta l'omegnese sig.ra Maura Romagnoli conosciuta nel VCO per il suo grande impegno nel mondo della scuola e del volontariato. La sua nomina, scrivono dall’Associazione, è per Lega Diritti del Malato un importante valore aggiunto e per la provincia del VCO la certezza che il nostro movimento affronterà con concretezza e indipendenza politica ogni tematica su cui sarà chiamata a intervenire, mettendo sempre al centro di ogni azione la salute delle persone. Per chi volesse ulteriori informazioni o collaborare è disponibile la mail: www.legadirittidelmalato.it



Nella foto Maura Romagnoli