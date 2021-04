OMEGNA -12-04-2021 -- La galleria della Verta è ormai da tempo al centro della cronaca cittadina.

Il sindaco Paolo Marchioni ha dichiarato che ci sarà un ulteriore incontro per parlare della Galleria entro fine mese, dopo l’accellerazione che è avvenuta dopo l’intervento della regione Piemonte. A metà di questo mese dovrebbe esserci il passaggio tra la provincia all’ANAS e quindi entro fine mese dovrebbero esserci le prime operazioni per riaprire la galleria in modo graduale. Ecco la videointervista.



Diego Cataldo