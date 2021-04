CHÂTILLON- 12-04-2021-- La giovanissima Gaia Piazza, classe 2012, è scesa in pedana per Cusio Ginnastica nella sua primissima gara in una categoria A1.

In un Sabato 10 aprile intenso a Châtillon, il Club des Sports ha organizzato la prima giornata del Campionato Individuale FGI Silver LA1 di ginnastica ritmica, prova alla quale hanno partecipato centinaia di ginnaste provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta.

L’atleta del Cusio, Gaia Piazza, ha affrontato il campo gara con determinazione ed emozione, che ha comportato qualche piccolo errore, impegnata in 2 esercizi individuali al corpo libero e alla palla. Al corpo libero si classifica 12’ su 59 atlete in gara, la distanza dal podio non è molta, meno di 25 centesimi, in un campionato dove i punteggi sono molto vicini e le differenze tra le atlete risultano minime.

La giovanissima atleta, a causa delle restrizioni legate al Covid, ha alternato allenamenti da casa, in remoto, con tutte le difficoltà che uno sport come la ginnastica ritmica comporta e allenamenti in palestra. Il suo piazzamento finale la vede 26’ su 59 atlete.