OMEGNA-13-04-2021 -- Qualche tempo fa era stato annunciato dall’Assessore al Turismo Corbetta che i posti barca davanti piazza Salera sarebbero stati trasformati in zona balneabile, spostando quei posti barca verso Bagnella.

Ebbene i tempi di costruzione sono stati rispettati ed i nuovi posti barca sono già pronti per essere utilizzati.

Realizzati ben 40 posti barca con tanto di pontile per permettere ai proprietari di accedere alle loro imbarcazioni.

Tutta la zona è stata sistemata con l’aggiunta di telecamere di sicurezza per la protezione delle imbarcazioni.



Diego Cataldo