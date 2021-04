ARMENO - 14-04-2021 -- E’ stata cautelativamente chiusa, nella serata dello scorso 9 aprile, la Strada provinciale n. 39 delle Due Riviere nel tratto tra i Comuni di Armeno e Gignese "a causa di un lieve smottamento del terreno che da un’area di proprietà privata ha riversato esigue quantità di sassi e terriccio sulla carreggiata. Nella mattinata di ieri – spiega il consigliere delegato alla Viabilità Marzia Vicenzi – è stato effettuato un sopralluogo durante il quale è emerso un lieve stato di dissesto idrogeologico accentuato dalla presenza di vegetazione infestante. Gli uffici si sono immediatamente organizzati per provvedere alla sistemazione della scarpata di nostra competenza e agli interventi di messa in sicurezza, tra i quali si ipotizza la posa di una rete superficiale per il contenimento del terreno per circa 300 metri quadri, interventi che dovrebbero essere avviati in settimana per concludersi in due-tre giorni. Nelle ultime ore sono stati inoltre presi i contatti con il Comune di Armeno affinchè solleciti i confinanti a effettuare i dovuti interventi di manutenzione della vegetazione sui propri terreni".

