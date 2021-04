ORTA SAN GIULIO - 14-04-2021 -- Il capogruppo consiliare di “Orta Mia” Fabrizio Morea ha recentemente inviato una PEC al Comune di Orta San Giulio riguardante, in particolare, la situazione covid e il piano vaccini.



Così Morea: “… Su richiesta di alcuni cittadini sono a chiedere come mai dal sito del Comune sono scomparse da tempo le utili informazioni sulla situazione Covid-19 e relativi aggiornamenti o adempimenti. Non v’è traccia neppure dei DPCM emessi ultimamente. A differenza di tutti gli altri comuni che presentano dati e informazioni aggiornate giorno per giorno, sul ‘nostro’ non vi è traccia alcuna di ciò che si avrebbe il diritto di sapere.

Anche il tanto pubblicizzato servizio di Alert System tace da giorni dopo le iniziali sporadiche chiamate per dare ‘fiducia e speranza’.

Non di meno dal servizio newsletter giungono notizie dal comune.

Forse sarebbe bene procedere con un restyling del sito per renderlo utile e rispondente alla propria funzione.

Detto questo, senza polemica lacuna, naturalmente, in attesa di conoscere se e quali iniziative si stanno prendendo per procedere alla vaccinazione degli ortesi, compatibilmente con le istruzioni che perverranno dall’alto mi permetto lanciare un’idea che potrebbe essere d’aiuto alla comunità con l’allestimento di uno spazio per le vaccinazioni, eventualmente aperto anche ad altri comuni confinanti. Avendo la disponibilità di un locale, si valuti se creare nella frazione Legro una postazione per la vaccinazione presso la sala de ‘La Piccola’, nei giardini in uso alla Pro Loco, che sarebbe di comodo accesso soprattutto per le persone anziane e dotata di ampi parcheggi. Se la proposta dovesse riscontrare il gradimento dell’Amministrazione sarò disponibile per un sopralluogo e verificare la fattibilità.”



Non si è fatto attendere il riscontro del sindaco Giorgio Angeleri che risponde così a Morea: “… In merito alla Sua lettera vista l’ampia propaganda attraverso i mezzi di comunicazione accessibili a tutti, quali televisione, radio e social media, e l’ampio dibattito pubblico attraverso i vari talk show che approfondiscono i temi trattati dai DPCM si è ritenuto di non sovraccaricare il sito con informazione che possono essere superate in tempi brevi. Comunque cercheremo di mantenere un canale di informazione attivo. Per quanto riguarda invece il discorso di creare uno spazio per le vaccinazioni, siamo in contatto con gli altri sindaci del territorio per valutare non solo l’idoneità del luogo, anche la fattibilità con l’ASL della fornitura dei vaccini e la disponibilità di personale idoneo per le vaccinazioni. Inoltre, si deve anche considerare la capacità numerica di vaccinazioni per avere un risultato adeguato al numero degli utenti che devono essere vaccinati. Devono essere coinvolti i medici di base, tenendo conto anche delle ore che dedicano ai loro assistiti.”

r.a.