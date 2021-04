OMEGNA - 16-04-2021 --Il COVID ha sicuramente dato tantissimi problemi anche al mondo sportivo, costringendo diversi manifestazioni sportive ad essere rinviate.



Giovedi scorso infatti tutta la squadra del Cecina, prossima avversarie della Fulgor Omegna, è stata messa in quarantena per dei casi di COVID. Ad ora non si sa quando la partita sarà disputata.



Questo il comunicato della società toscana: "Sintecnica Basket Cecina comunica nel gruppo squadra sono stati riscontrati ulteriori 2 casi di positività al covid 19. Come da protocollo Asl tutto il gruppo squadra della serie B è attualmente in quarantena domiciliare in attesa dei tamponi che consentano il ritorno agli allenamenti in palestra. Per quanto riguarda la partita con Paffoni Omegna, in programma sabato 17 aprile, in accordo con la società piemontese è stato programmato il rinvio a data da destinarsi. Il Basket Cecina resta in attesa della comunicazione ufficiale da parte della FIP per lo spostamento, e intende ringraziare sentitamente la società Paffoni Omegna per l’attenzione dimostrata e la grande collaborazione. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, attualmente la situazione è in sospeso visto che per il ritorno alla normale attività sono necessari tamponi negativi e, per le persone contagiate anche una nuova visita medica agonistica. Sarà cura della società informare puntualmente dei nuovi sviluppi della situazione e della conferma dello spostamento della gara con Omegna".

Diego Cataldo