CASALE CORTE CERRO - 16-04-2021 -- Amare il proprio paese e credere nel senso vero di comunità: è con questo spirito che il duo M&M -Michela Bonini e Massimo Lavarini- di Casale Corte Cerro continua a dedicarsi con passione ed entusiasmo ad iniziative benefiche.



“ Io e Michela siamo semplicemente due cittadini che ci credono -racconta Massimo Lavarini- nel 2020 abbiamo donato 1400 euro alla Croce Verde di Gravellona Toce attraverso una raccolta fondi e 2400 euro alla parrocchia di Casale Corte Cerro con la vendita di biscotti; chi ci conosce lo sa…non riusciamo a stare fermi e così ora siamo operativi per cercare di dare una mano ai nostri amici a quattro zampe e alla Caritas del nostro paese.”



Ecco, quindi, che Michela e Massimo sono fulgido esempio di come il sentirsi parte attiva di una comunità e viversi quotidianamente come tale sia una ricchezza, questo perché in una società unità tutti hanno bisogno di tutti e questa meravigliosa consapevolezza favorisce la creazione di rapporti sociali sinceri e attenti in cui il prendersi cura del prossimo è la normalità di un vivere sereno e armonico in cui nessuno rimane da solo.



“In questi giorni stiamo cercando di dare una mano a Fabiola, una ragazza coscritta di Michela, che sta raccogliendo coperte usate, crocchette e altri prodotti da destinare all’associazione Change for Dogs, una onlus che tanto si adopera per i nostri amici pelosetti; parallelamente -siccome proprio non ce la facciamo a stare con le mani in mano- stiamo anche dando il nostro contributo alla Caritas del nostro paese e anche questa iniziativa è nata, come sempre, in semplicità… Chiacchierando con Carolina, una commerciante ambulante di frutta e verdura, è nata l’idea di donare i prodotti freschi avanzati a chi ne ha necessità e così ogni martedì Carolina, che è una persona davvero speciale, ci prepara le cassette con la frutta e la verdura, io e Miky le consegniamo alla Caritas di Casale che poi distribuisce i prodotti alle persone bisognose.”



Michela e Massimo sono proprio così: due cittadini attenti e premurosi che non sono soliti girare la testa dall’altra parte e che proprio grazie a questo loro modo di vivere e di relazionarsi riescono a realizzare tanti piccoli/grandi progetti che, senza ingarbugliarsi in mille pratiche burocratiche e in altrettanti giri di parole, arrivano dritti al punto e al cuore delle persone.

La risposta da parte dei casalesi, e non solo, è sempre straordinaria: la generosità delle persone non smette mai di stupire e così, grazie all’aiuto sensibile di tanti privati cittadini e altrettante attività commerciali, il duo M&M anche questa volta sta facendo grandi cose.

