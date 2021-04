PETTENASCO - 19-04-2021 -- Con l’arrivo della bella stagione è sicuramente meno disagevole fare la fila all’aperto per accedere all’ufficio postale ma negli scorsi mesi a Pettenasco la scomodità c’è stata ed è stata avvertita soprattutto dalle persone anziane.



“Non abbiamo mai smesso di sensibilizzare Poste Italiane sulla situazione che abbiamo a Pettenasco -commenta il vicesindaco Mauro Cagnoli-, siamo pienamente consapevoli del fatto che avere l’ufficio postale aperto solo tre mattine alla settimana rappresenta un grosso problema; i nostri cittadini devono attendere all’aperto e questa situazione nei mesi invernali non è stata piacevole soprattutto per le nostre persone anziane. Negli anni è sempre stato costante il nostro sollecito verso Poste Italiane, l’ultima comunicazione l’ho inviata personalmente nello scorso mese di dicembre 2020 e in quell’occasione, oltre ad aver chiesto a Poste Italiane di ripristinare la piena operatività dell’ufficio postale con l’aperura dello stesso 6 giorni alla settimana, ho altresì ribadito la necessità di avere in paese uno sportello ATM considerando che dal 1° gennaio 2018, data in cui è stato soppresso il servizio Bancomat, Pettenasco è senza presidi finanziari. Alla succitata raccomandata del mese di dicembre -conclude Cagnoli- purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta da parte di Poste.”

r.a.