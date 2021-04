OMEGNA - 19-04-2021 - Cambio al vertice al commissariato di Omegna. Il vicequestore Mauro Patera, in servizio a Omegna dal 2017 lascia per andare alla questura di Biella. Al suo posto a a guida del commissariato cusiano, il vicequestore Andrea Lefano, in arrivo dalla Questura di Verbania, dove dal 2018 è stato Capo gabinetto e dirigente della Digos. Lefano in precedenza aveva diretto la stradale di Varese e negli anni ancora precedenti era stato in forze alla Polizia stradale di Verbania. Prima della sua esperienza nel Cusio, il vicequestore Patera aveva invece prestato servizio alla Questura di Torino.

Nessun Iframes