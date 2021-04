LAGO D’ORTA - 20-04-2021 -- Il 23 aprile si celebrerà la Giornata del Drago e per quest’occasione l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone ha organizzato un interessante evento online di approfondimento.

La scrittrice Francesca D'Amato e l'illustratore Andrea Capone, due dragologi di professione, analizzeranno alcuni tra i libri più famosi di dragologia e risponderanno alle domande del pubblico in materia di draghi; l'evento avrà un taglio scientifico e analizzerà l'attendibilità, l'aggiornamento e l'approfondimento dei libri sui draghi disponibili sul mercato. I due autori, D'Amato e Capone, hanno da poco pubblicato "Le Migrazioni dei Draghi", un saggio in cui le più recenti ricerche scientifiche sono applicate al mondo dei draghi.

L’appuntamento è quindi per venerdì 23 aprile alle 18.00 sulla pagina Facebook di Ecomuseo con un video in streaming che sarà trasmesso anche sul canale YouTube Gnomi di Caverna.

Nessun Iframes