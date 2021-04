OMEGNA - 20-04-2021 - E' stato un lungo week end cestistico per le giovanili della Paffoni Fulgor Basket.

Si è cominciato giovedì sera la squadra U18 Gold FHL di coach Lodetti, che si è imposta con la quarta vittoria in altrettante partite, netto l’84 a 53 rifilato a Valenza Basket, frutto di un buon allungo firmato nel terzo quarto. Questa sera si recupererà il match della quarta giornata contro Galliate.

Esordio con vittoria per l’U15 Gold targata Le Isole di coach Rabbolini: la gioia più grande per il gruppo classe 2006 è il ritorno in campo dopo 15 mesi. Partita messa in discesa da un super avvio e poi chiusa in progressione sul 23 a 99 da parte della PFJB.

KO in volata per l’U14 élite Erremme: i piccoli rossoverdi mostrano grandi passi avanti rispetto al match di una settimana fa, resta un po’ di amaro in bocca per il finale che premia Novara Basket 58 a 61.

Chiudiamo con il successo dell’U13 élite Boiardi & Uccheddu su Arona Basket: ancora una vittoria netta per i ragazzi di coach Giordano, che prevalgono 100 a 29.